На Кавголовских трамплинах разворачивается история

В начале февраля во время XXI Токсовского марафона губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко пообещал, что будут возрождены Кавголовские игры. Легендарные Кавголовские игры включали в себя соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжки на лыжах с трамплина. И после слов губернатора все с надеждой взглянули на наши трамплины.

Впрочем, Кавголовские игры в миниатюре у нас уже проходят не первый год. Только это – юношеские игры, предназначенные для начинающих спортсменов. В этом году они состоялись в феврале, и в это время в Токсово собрались юношеские команды прыгунов из разных уголков России. А вот на исторические игры в Токсово приглашались взрослые, уже состоявшиеся спортсмены. Даже иностранцы к нам приезжали. И в это время Токсово бурлило от желающих посмотреть на выступление спортивной элиты. Хорошо бы, если бы Кавголовские игры возродились именно в этом формате.

Линейка трамплинов в Токсово с нетерпением ждёт пробуждения. Там сейчас стоят четыре трамплина: мощностью К­-88, К-65, К­-40 и К-­28. К сожалению, трамплин К­-88 нуждается в реконструкции и закрыт для прыжков. А вот на остальных трамплинах в эту зиму проходили и тренировки, и соревнования. Даже, можно сказать, наши трамплины зазвучали на всю страну – благодаря ветеранам спорта.

Ветеранское движение на мировых трамплинах развивается очень стремительно. Около 10 лет назад впервые стали проводиться летние и зимние чемпионаты мира среди ветеранов спорта (за рубежом говорят «среди мастеров»), чемпионаты России, а в 2020 году ветераны спорта даже собираются провести свои Олимпийские игры. Для них выбрали город Инсбрук (Австрия). И ветераны из Токсово там считаются реальными претендентами на медали. А почему? Вы узнаете дальше.

В сезоне 2019 года 19 января на наших трамплинах впервые прошло Всероссийское соревнование с громким названием «Кубок олимпийских звёзд». Речь шла о звёздах спорта, которые выросли на Кавголовских трамплинах. Первым в этом ряду идёт Николай Гусаков. Какое ликование было в нашей стране, когда Николай Гусаков в 1960 году на Олимпиаде в Скво-Вэлли (США) первым из советских двоеборцев поднялся на пьедестал! Он завоевал бронзовую медаль. А для Советского Союза это была всего лишь вторая зимняя Олимпиада, потому что до 1956 года наших атлетов на зимние игры не пускали. Так что победа представителя советского лыжного двоеборья Николая Гусакова стала мировой сенсацией. Ирония судьбы состояла в том, что на этих же Олимпийских играх выступала его жена – Мария Гусакова. И она тоже завоевала олимпийские медали, правда, в лыжных гонках: золотую и серебряную. Зарубежные корреспонденты после шутили: «Советские спортсмены приезжают целыми семьями, чтобы забрать полные комплекты медалей». Николай Николаевич Гусаков вырос и сформировался как спортсмен в Петрозаводске. Но его быстро переманили в Ленинград, и он большую часть времени тренировался на Кавголовских трамплинах. Здесь же проходил подготовку к Олимпиаде. К сожалению, он прожил недолго, умер в возрасте 57 лет в Ленинграде.

На следующей Олимпиаде – в 1964 году в Инсбруке – наше лыжное двоеборье на пьедестале поднялось на одну ступеньку выше. Серебряную медаль завоевал Николай Киселёв. Это до сих пор – наш самый высокий результат в лыжном двоеборье. Николай Фёдорович родился и вырос в посёлке Токсово. Является выпускником легендарной Кавголовский школы олимпийского резерва. Этот уникальный спортсмен умер в Токсово в возрасте 65 лет.

За ней шла Олимпиада 1968 года, которая принесла нам ещё больше сюрпризов. Впервые в истории СССР была завоевана медаль в прыжках на лыжах с трамплина. И сразу – золотая! Ни до этого, ни после мы больше медалей в прыжках на лыжах с трамплина не имели. Золотую медаль завоевал выпускник Всеволожской школы по зимним видам спорта «Локомотив» – Владимир Белоусов. Владимир Павлович родился, вырос как спортсмен и до сих пор проживает в городе Всеволожске. Перед Олимпиадой он тренировался на Кавголовских трамплинах.

Но и это не всё. Спустя 20 лет, на Олимпиаде 1998 года в Нагано, выпускник Кавголовской школы олимпийского резерва Валерий Столяров завоевал бронзовую медаль в лыжном двоеборье. Причём если лыжное двоеборье состоит из двух этапов – лыжной гонки и прыжка на лыжах с трамплина, – то в победе Валерия Викторовича решающую роль сыграл именно результат на трамплине. В прыжке ему не было равных. А тренировался он на наших, Кавголовских трамплинах. Он родился в посёлке Грузино Всеволожского района. Является выпускником Кавголовской школы олимпийского резерва. В настоящее время работает директором Санкт-Петербургской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Не случайными были их медали. Во Всеволожском районе в середине XX века сформировалась спортивная школа, равной которой не было во всём мире. Только у нас в стране деревенских детей, многие из которых после войны росли без отцов, тренировали как космонавтов. В Кавголово возле трамплинов находились настоящие «космонавтские» тренажёры. Об этом в 60-­е годы XX века писали все ведущие газеты и журналы СССР: журналы «Советский спорт», «Физкультура и спорт», газеты «Пионерская правда», «Правда» и другие. Страна гордилась кавголовской школой. И чтобы напомнить о легендарной школе, ветераны горнолыжного спорта, которые когда-то сами были её выпускниками, решили проводить памятные соревнования. Тем самым они доказывают, что их старая закалка не скудеет и что «кавголовские орлята» по-прежнему остаются самыми сильными в мире.

И 19 января на «Кубке олимпийских звёзд» прыжки были показаны на достойном уровне. С трамплина К-68 трое спортсменов прыгнули за 70 метров. Это был очень хороший показатель для начала сезона. Представитель Всеволожского района Юрий Лобков занял первое место в своей возрастной группе. Житель города Всеволожска Сергей Медведев – второе место в своей возрастной группе. Житель посёлка Кузьмоловский Фидель Терентьев – второе место.

Историческая ретроспектива на Кавголовских трамплинах продолжилась 2 и 3 февраля. В эти дни прошли Открытые традиционные соревнования среди мастеров по прыжкам на лыжах с трамплина, посвящённые памяти мастеров спорта международного класса Анатолия Жегланова и Сергея Сайчика. Анатолий Жегланов дважды был участником Олимпиад (в 1968 и в 1972 году), неоднократно занимал вторые и третьи места на очень престижных международных соревнованиях – Турне четырёх трамплинов, был неоднократным чемпионом СССР и Ленинграда. После окончания личных выступлений стал старшим тренером сборной команды СССР по прыжкам на лыжах с трамплина. Воспитал нескольких участников Олимпиад. Анатолий Николаевич родился в маленьком украинском селе, но в его раннем детстве семья переехала в Ленинград. Сформировался как спортсмен и всю жизнь тренировался на Кавголовских трамплинах. Здесь же, спустя много лет, натаскивал своих воспитанников. Сергей Сайчик – один из них. Он был неоднократным чемпионом СССР, участником Олимпиады 1976 года. После окончания личных выступлений Сергей Евгеньевич стал президентом Федерации прыжков на лыжах с трамплина Санкт-Петербурга. Оба друга прожили яркую, но недолгую жизнь. И умерли в один год. Похоронены на кладбище в посёлке Кузьмоловский.

В честь этих двух замечательных спортсменов и педагогов 2 и 3 февраля на трамплине К-­40 прыгало 36 человек, которые приехали из Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. В возрастной группе «50–59 лет» первое место завоевал Фидель Терентьев из посёлка Кузьмоловский. В номинации «40–49 лет» выиграл Сергей Медведев из Всеволожска. В номинации «30–39» лет второе место занял представитель Всеволожского района Юрий Лобков. Почётными гостями соревнования были заслуженный тренер РСФСР Леонид Алексеевич Баранов, семикратный чемпион мира среди ветеранов по прыжкам Сергей Михайлович Ленинский, брат Сергея Сайчика – Владимир Сайчик и сын Анатолия Жегланова – Владимир Жегланов.

А с 15 по 17 марта на наших трамплинах прошли чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга, завершившие зимний сезон 2019 года.

Но после этого начинается летний сезон, для которого на трамплины будет уложено летнее покрытие. Главным событием этого сезона признают Кубок олимпийского чемпиона Владимира Белоусова, который традиционно проходит в августе, и юношеские летние Кавголовские игры. А для популяризации такого прекрасного вида спорта, как прыжки на лыжах, у нас традиционно проводятся уникальные «Белые ночи». За последние годы это выступление стало своеобразной фишкой Кавголовских трамплинов. Оно также предназначено для ветеранов, проходит в июне, в разгар белых ночей. Опытные мастера будут прыгать вечером, на фоне заходящего солнца.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива