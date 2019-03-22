Хотите повзрослеть – читайте

Эта золотая аксиома рефреном звучала 12 марта на презентации новой книги учителя-словесника Ново-Девяткинской школы Алексея Дунева. Хотя речь шла о путешествии в ушную раковину.

На самом деле причиной разговора стали семь рассказов, семь абзацев о любви. Что такое любовь? Кто-то скажет – это дар Божий, кто-то – что процесс, иной просто отмахнётся, а тот заявит, что любовь – это выдумка поэтов.

Алексей Дунев в своей новой книге «Путешествие в ушную раковину» «пережил-перетерпел» несколько, точнее семь, скажем так, видов любви. И попытался поделиться своими ощущениями, своими мыслями, своим пониманием любви с Читателем. Именно так – с большой буквы. Оттого что умный, вдумчивый, размышляющий, я бы сказал, правильный читатель – нынче редкость. Причины «вымирания» правильного читателя – разговор общегосударственного уровня, но именно к такому читателю обращены семь авторских абзацев (рассказов) о любви. Абзацев ироничных, абзацев романтических и даже – мистических. И самое ценное – абзацев, заставляющих задуматься, с чем-то не согласиться, что-то примерить на себя, над чем-то улыбнуться. При этом абзацы, словно бусинки, нанизаны на нить философии, но не мудрёно-скучной, не занудно-поучительной, а философии жизненно-обыденной, повсюду нас «подстерегающей». Потому так по-особому читается вся книга.

Ну, разве не прелесть хотя бы такие строчки из рассказа (абзаца) «Карьера троечника»:

«Беременная женщина бьётся в истерике, не хочет рожать.

– Вот рожу сына, а он будет троечник. Как я тогда жить буду? Как учителям в глаза посмотрю? А кто виноват в этом? Учителя виноваты.

Учитель! Твоя вина доказана уже тем, что выбрал свою профессию, пошёл на поводу у призвания, несмотря ни на что. В действиях учителя отсутствует презумпция невиновности. Преступления против детства преследуются по закону и жестоко караются. Учитель ничем не защищён от посягательств на личность со стороны учеников и их родителей (чаще всего их совместного надругательства). О каком равноправии учителя и УЧЕНИКА может идти речь?

В любой империи прошлого, настоящего и будущего учитель с самой маленькой буквы не только не защищён государством, на которое работает, которое должен прославлять и укреплять своим трудом, но и развенчан и растоптан. Униженный и растоптанный обществом, ради которого и живёт, Учитель плодит троечников, не способных позаботиться о своей стране, о своих родителях и учителях. Круг замкнулся – вина доказана. Несложная теоремка».

Ну чем не манифест, чем не программа к действию для чиновников от образования – видеть школьное обучение не с кабинетных заоблачных высей, а глазами самого учителя?

Алексей Иванович Дунев сравнительно молодой – по школьным меркам – учитель, и совсем юноша в литературе – по меркам писательским.

Он признаётся, что в детстве ему всегда почему-то хотелось встретиться с живым писателем. Не случилось. Не пришлось. Не оттого ли Алексей Дунев решил: тогда сам буду писателем?

В мир литературного Слова он вошёл книгой стихов «Шаги во времени», потом была «Синяя борода кентавра» – стихи и рассказы о школе, и вот теперь – «Путешествие в ушную раковину». Книга прозы – умной, плотной; вдумчивой; радостной и грустной. Проза, от которой взрослеешь. Ведь быть взрослым по определению – это вовсе не значит, что ты взрослый. Необходимо постоянное взросление. Оно достигается чтением. Алексей Дунев как филолог, педагог, поэт, рассказчик своим «Путешествием…» говорит: «Хотите повзрослеть – читайте». Алексей Дунев и сам взрослеет, и предлагает читателю взрослеть вместе с ним:

…Без книг не прожить, ведь в книгах я сам

Живу своей жизнью живой и особой.

Я верю и вторю друзей голосам.

И ты в них поверь! или верить попробуй!

Владимир КУДРЯВЦЕВ