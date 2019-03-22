У кого сегодня «Горько»?

Двадцать четыре семейные пары с солидным стажем супружеской жизни были приглашены сегодня в КДЦ «Южный» на районный праздник чествования золотых и бриллиантовых юбиляров.

Шесть пар, отметивших шестидесятилетие свадьбы, и восемнадцать – пятидесятилетие, приехали из разных уголков нашего района – Всеволожска, Сертолово, Куйвозей и других поселений. Некоторые прибыли вместе со своими взрослыми детьми. А дома остались внуки и даже правнуки.

Торжество началось на втором этаже, где каждую супружескую пару под свадебной аркой награждал юбилейной медалью глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. В это время художественный руководитель КДЦ «Южный» Юрий Федулов поздравлял супругов стихами. Торжественная часть церемонии завершилась под звон бокалов с шампанским и возгласы «Горько!»

На первом этаже уже были накрыты столы. Пока «молодожены» угощались, для них звучал концерт, в котором участвовали артисты художественной самодеятельности из КДЦ «Южный». Конечно, самым большим успехом на этом концерте пользовались артисты-малыши. И вновь юбиляров по очереди вызывали в центр зала. Под бурные аплодисменты каждой паре были вручены подарки и благодарственные письма от администрации Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона КРУПНОВА