К концу 2020 года в Мурино построят школу за 1,4 млрд рублей

Строительство новой школы на 1175 учащихся в Мурино начнется в апреле. Завершить работы планируется к концу 2020 года.

На этой неделе завершились переговоры по подписанию инвестиционного договора о возведении образовательного учреждения. Финансирование строительства возьмут на себя пять компаний – «Арсенал», «Бонава», «Лидер групп», «Мавис» и «Петрострой». Сумма договора составляет свыше 1,4 млрд рублей.

Разрешение на строительство уже получено, заказчиком работ выступает Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области по поручению губернатора региона.

Школа будет располагаться на участке, ограниченном проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова.