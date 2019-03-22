Жильцы ЖК «Янинский каскад – 3» справят новоселье

Проблемный ЖК «Янинский каскад – 3» ввели в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, строительство было начато в 2014 году и практически завершено в середине прошлого лета. Однако возникли проблемы с подачей документов на ввод. Необходимо было привести в порядок документы территориального планирования, получить допуски от ресурсоснабжающих организаций, снять различные ограничения.

В рамках губернаторской программы по привлечению доноров для завершения строительных объектов компания-застройщик «Строительное Управление» согласилась привлечь Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК), чтобы принять участие в достройке оставшихся домов. В итоге Гостехнадзор выдал разрешение на ввод тринадцатиэтажного здания с 284 квартирами.