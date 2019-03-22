В Лесколовском центре образования создадут доступную среду

Семь дошкольных учреждений в Ленобласти получат субсидии, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли получать качественное образование.

Соответствующее постановление подписал глава 47-го региона Александр Дрозденко. Помимо дошкольного отделения Лесколовского центра образования, условия для детей с инвалидностью будут созданы в детском саду № 8 «Сказка» в Волховском районе, Сланцевском детском саду № 15, детском саду компенсирующего вида № 39 в Тосно, Гатчинском районном центре детского творчества, Центре развития творчества в Сосновом Бору и Выборгской станции юных натуралистов.

На формирование доступной среды всего учреждения образования получат 13,3 млн рублей. Уже в этом году появятся пандусы, кнопки вызова и специальные места в помещениях.