Ярмарка учебных профессий прошла в Сертолово

Ежегодная ярмарка учебных профессий прошла в Сертоловской гимназии. Организатором выступил Сертоловский отдел Всеволожской биржи труда при содействии администрации учебного заведения.

Мероприятие, в котором приняли участие школьники 8–11 классов, прошло в два этапа. Вначале психологи областного учебно-методического центра комитета по труду и занятости населения протестировали ребят. Эксперты пытались найти ключ к профессиональному самоопределению школьников. Итоги теста подводились быстро. Затем в актовом зале школьникам рассказали об условиях приема, вступительных испытаниях, студенческой жизни, теоретических и практических занятиях.

– Вопрос поиска профессий – один из самых сложных, – рассказывают специалисты Всеволожской биржи труда. – В ходе ярмарки старшеклассники интересовались, насколько перспективна та или иная профессия. Но ведь профессионалом можно стать в любом выбранном деле, было бы желание. Сегодня в Ленинградской области функционирует более 30 средних учебных заведений, где можно получить рабочую специальность. Профессии, которым там обучают, востребованы на рынке труда.

Ирэн ОВСЕПЯН