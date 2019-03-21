Предприниматель из Всеволожского района поедет за «Жар-Птицей»

Народный мастер Екатерина Щукина примет участие во Всероссийской ярмарке-выставке «Жар-Птица-2019» в Москве. Ленинградскую область будут представлять 15 предпринимателей. Мероприятие пройдет с 17 по 20 апреля.

– Трудно представить, но еще год назад Екатерина Щукина была безработной, — рассказывает ведущий специалист-консультант Фонда поддержки предпринимательства Всеволожского района Ирина Кошевая. – Тогда она решила круто поменять свою жизнь и превратила хобби в бизнес. Три недели она училась азам предпринимательства в нашем Фонде. Подготовила бизнес-план и обратилась за субсидией на Всеволожскую биржу труда. Ее проект был одобрен, в итоге начинающая женщина-предприниматель получила грант в размере 192 тысяч рублей.

Сегодня Екатерина Щукина производит не только эко-бижутерию, но и красивые сувениры из дерева.

Регион на всероссийской выставке представят также народные умельцы – производители изделий из кружев, керамики, мозаики и других материалов. Сегодня в ремесленном направлении 47-го региона задействовано около 100 предпринимателей. Инвестиции в данный сектор составили 8 млн рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото со страницы Екатерины Щукиной в социальной сети «ВКонтакте»