На третьей лекции проекта «Решаем вместе!» расскажут о бюджетном процессе

Сегодня в 19.00 в актовом зале администрации Всеволожского района состоится третья встреча проекта «Решаем вместе!», подразумевающего участие жителей в распределении бюджета муниципального образования.

Лекция будет посвящена бюджетному процессу и полномочиям различных уровней власти. Ее прочитает заместитель главы администрации, председатель комитета финансов Всеволожского района Анна Попова.

Следующая встреча будет посвящена государственным и муниципальным закупкам. За расписанием лекций можно следить в группе проекта «Решаем вместе!» «ВКонтакте» https://vk.com/reshaem_vsev

Лекцию могут посетить все желающие. Адрес проведения: Колтушское шоссе, д. 138 (администрация МО «Всеволожский муниципальный район»). С собой необходимо взять паспорт.