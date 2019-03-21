Более 130 соискателей приняли участие в ярмарке вакансий во Всеволожске

Сегодня, 21 марта, в КДЦ «Южный» во Всеволожске прошла ярмарка вакансий.

На мероприятие пришли представители около 20 компаний, которые подробно рассказали соискателям об особенностях предлагаемой работы.

– Буду агитировать соискателей идти на военную службу по контракту, – говорит инспектор пункта отбора Дмитрий Юрьев. – Сегодня армии нужны водители, стрелки, снайперы. Отмечу, что не всегда заработная плата зависит от должности. Бывает, что оклад некоторых сержантов такой же, как у офицеров. Кроме того, военные могут приобрести жилье в беспроцентную ипотеку.

– Нам нужны эксперты первой категории в клиентскую службу и специалисты в отдел предоставления социальной поддержки семьям с детьми, – рассказывает главный эксперт Центра социальной защиты населения Анастасия Серова. – Суть работы в информировании граждан, обработке документов и их введении в базу данных. Но главное в нашем деле – умение общаться с людьми. Поэтому требуются коммуникабельные и стрессоустойчивые кандидаты, готовые в любых ситуациях доброжелательно относиться к людям. Мы предлагаем пятидневный рабочий день и достойную заработную плату.

– Много лет проработал в системе охраны, – рассказывает Андрей Арсеньев. – Сейчас остался без работы. Только, к сожалению, во Всеволожске есть проблемы с трудоустройством.

– Меня недавно сократили, поэтому пришла на ярмарку вакансий, – говорит Лидия Атарская. – Я специалист-проектировщик и сметчик. К сожалению, в базе данных моей специальности не оказалось. Но у меня богатый опыт общения с людьми, могла бы применить свой навык в Центре социальной защиты населения.

Отметим, что в базе данных Всеволожской биржи труда сегодня более 800 вакансий.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото автора