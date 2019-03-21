Александр Дрозденко: Наш парламент профессионален и конструктивен

Законодательное собрание Ленинградской области 20 марта торжественно отметило 25-летний юбилей, на который были приглашены представители федеральных органов государственной власти, депутаты Государственной Думы РФ, депутаты областного ЗакСа всех созывов, руководители законодательных и представительных органов власти из регионов РФ, делегации органов местного самоуправления и почетные граждане Ленинградской области.

Утром многочисленные почетные гости юбилейных торжеств из регионов вместе со спикером парламента Сергеем Бебениным посетили Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина на Сенатской площади. В полдень в честь юбилея прозвучал полуденный пушечный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Торжественное заседание состоялось в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Сергей Бебенин в своем выступлении отметил, что за 25 лет Законодательным собранием было принято более двух с половиной тысяч законов, бюджет региона вырос в триста раз, произошло профессиональное становление депутатского корпуса и аппарата Законодательного собрания, сформировано законодательство, которое позволяет региону развиваться и двигаться вперед.

– Законодательное собрание было создано во времена больших перемен, происходивших в новой России. И за 25 лет наш представительный орган власти накопил большой опыт, стал многопартийным и на сегодняшний день выполняет свою главную задачу – принимает законы, необходимые для успешного социально-экономического развития региона. Наш парламент профессионален, конструктивен, готов к дискуссиям, и я уверен, что вы, уважаемые депутаты, и дальше будете работать на благо семьи ленинградской, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе торжества состоялось вручение депутатам и сотрудникам аппарата Заксобрания наград Совета Федерации и Государственной Думы, были вручены и две юбилейные награды к пятилетию воссоединения с Республикой Крым, а также памятные подарки.

Фото пресс-службы ЗакСа Ленобласти