Кудрово добавят автобусов

С завтрашнего дня число автобусов, связывающих Кудрово и метро «Улица Дыбенко» увеличится. 21 марта на данный маршрут выйдут семь новых автобусов вместимостью 85 пассажиров.

Помимо этого, областное управление по транспорту предлагает запустить автобусы через Кудровский проезд – улицу, напрямую соединяющую Кудрово с проспектом Большевиков. Чиновники уже обратились с соответствующей инициативой в правительство Санкт-Петербурга.

– Новый маршрут поможет создать еще один выезд из города, – поясняет зампред управления Михаил Присяжнюк. – Уже на следующей неделе планируется обследование новой трассы вместе с сотрудниками ГИБДД, РЖД, активистами, администрацией Заневского поселения и комитетом по транспорту Санкт-Петербурга.

Напомним, между Кудрово и Санкт-Петербургом курсирует 32 автобуса.