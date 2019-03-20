Более 500 юных биатлонистов съехались на соревнования в Токсово

Ребята от 10 до 17 лет из разных регионов России, а также из зарубежных стран принимают участие в Петербургском этапе Открытых Всероссийских соревнований среди юных биатлонистов в рамках Кубка Анны Богалий – Skimir. Состязания в поселке Токсово проходят в трех дисциплинах: спринт, суперспринт и смешанные эстафеты.

География Кубка, которому был дан старт шесть лет назад, постоянно расширяется. Зимний сезон соревнований проходит с декабря по апрель в пять этапов. В Мурманской области пройдет финальный этап Кубка. Планируется, что всего в текущем сезоне в турнире примут участие около 2 тысяч юных спортсменов.

Как отмечают организаторы, победителей выберут в личном зачете в каждом виде программы и в каждой возрастной группе. Награду получат шесть лучших спортсменов. Абсолютных победителей определят по сумме кубковых очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех пяти этапах Кубка. Им вручат эксклюзивный хрустальный кубок.

Талисманом нынешних соревнований в Токсово стал заяц-биатлонист Зайкин. Выиграть его можно, войдя в первую шестерку в личной гонке или завоевав медали в составе эстафетной команды. Кроме того, зайку может получить тренер победителя или партнер Кубка.