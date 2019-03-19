Тренер из Всеволожского района – на Специальной Олимпиаде

В эти дни в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) проходят Всемирные летние игры Специальной Олимпиады, в которых принимают участие люди с умственными отклонениями. Эти игры начались 8 марта, а закончатся 22 марта.

На Специальной Олимпиаде в 24 видах спорта состязаются более 7 000 атлетов из 190 стран мира. Один из этих видов – конный спорт. Руководит сборной России по этой дисциплине Ольга Сочеванова, которую во Всеволожском районе знают, как основателя и руководителя конно-спортивного лагеря «Солнечный остров».

Вот уже несколько лет этот лагерь базируется во Всеволожском районе. Сначала он находился на базе отдыха «Лесной воздух» в микрорайоне Мельничный Ручей. Затем по распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко «Солнечному острову» был выделен участок земли недалеко от поселка Новое Девяткино.

Сейчас «Солнечный остров» – это крупнейшая в России база по подготовке паралимпийской сборной по конному спорту. Впрочем, здесь любые дети могут заниматься иппотерапией под руководством специально обученных инструкторов. На базе этого лагеря тренируются многие члены паралимпийской сборной России и кандидаты на Специальную Олимпиаду.

К сожалению, на сегодняшние летние игры Специальной Олимпиады всеволожские спортсмены не поехали. Хотя у нас были достойные кандидаты. Но это произошло потому, что на Специальную Олимпиаду спортсмены отбираются не по спортивным результатам, а по результатам жеребьевки. На кого указал жребий, тот и едет на Олимпиаду. Так было придумано для того, чтобы многие спортсмены из разных уголков страны по очереди смогли посетить этот замечательный праздник спорта. Но руководит сборной России по конному спорту тренер из Всеволожского района. На следующей неделе Ольга Андреевна вернется из Арабских Эмиратов, и мы попросим ее рассказать о своих впечатлениях об одной из самых необычных Олимпиад.

Людмила ОДНОБОКОВА