На дороги Всеволожского района за 5 лет потратят около 26 миллиардов рублей

В ближайшую пятилетку на дорожно-транспортную систему Всеволожского района потратят около 26 миллиардов рублей. Эти деньги предусмотрены на программу, разработанную с 2019 по 2024 год. Об этом сегодня, 19 марта, рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский.

– Планов по реализации дорожных работ – огромное количество, – отметил чиновник. – Недавно началось строительство ТПУ «Девяткино», рассматривается вопрос строительства развязки в створе Пискаревки. Не секрет, что за последние годы в ближайшем пригороде Петербурга развернулось масштабное жилищное строительство, были возведены целые мегаполисы. К сожалению, в свое время были упущены и не решены вопросы строительства транспортных развязок. Поэтому сейчас мы стараемся работать на опережение, чтобы сбить накал страстей.

– Важные проекты по строительству дорог реализуются в Мурино, Кудрово, Новом Девяткино, – рассказывает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – В прошлом году был проведен масштабный ремонт магистралей. В этом году темпы строительства и восстановления дорог не будут сокращаться.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива