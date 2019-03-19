Китай присматривается ко Всеволожскому району

Сотрудничество Всеволожского района с Китайской Народной Республикой может выйти на новый уровень. Сегодня в районной администрации состоялась встреча с заместителем председателя секции правовой работы союза китайских предпринимателей в России, господином Ван Хуэй.

Предприниматели из Китая рассматривают возможность инвестирования в новые высокотехнологичные производства.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский написал по итогам встречи на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:

– Всеволожский район, расположенный в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, обладающий необходимой инженерной и дорожной инфраструктурой, кажется нашим китайским партнерам очень перспективным. В ближайших планах – подписание соглашения о сотрудничестве и уже летом визит к нам представительной делегации предпринимателей из КНР.