Во Всеволожске отметили первый юбилей присоединения Крыма к России

Вчера, 18 марта, в КДЦ «Южный», в городе Всеволожске состоялось районное мероприятие, посвященное пятой годовщине присоединения Крыма к России «Россия и Крым – вместе навсегда».

В тематически украшенном фойе первого этажа, где шла регистрация участников, звучала музыка о России и Крыме, а в фойе второго этажа были организованы чаепитие и выставка работ учащихся отделения художественно-эстетического и воспитательного развития школы искусств им. М.И. Глинки.

После показа видеосюжета «Россия и Крым – вместе навсегда» и праздничного пролога «Возвысить славу России!» c участием театра «Малый Трианон» со словами приветствий к собравшимся в зале обратились председатель всеволожской общественной организации «Диалог поколений» Надежда Балуева, председатель Совета почетных граждан Всеволожского района Татьяна Зебоде, член совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района Юрий Паламарчук и иерей настоятель храма святой Варвары на Дороге Жизни Олег Патрикеев.

Одним из самых ярких моментов концерта стало выступление ансамбля «Стиль-квартет». Музыканты исполнили знаменитые мелодии под видеоряд знакомых с детства советских кинолент, снимавшихся на Крымском побережье.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА