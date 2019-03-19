Во Всеволожске начали строить виадук

Во Всеволожске приступили к строительству транспортной развязки через железнодорожный переезд. Старт строительства виадука протяженностью 1200 метров был дан сегодня, 19 марта, на 39 километре дороги «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск». Жители ждали путепровода 40 лет.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, директор государственного казенного учреждения «Ленавтодор» Денис Седов и представители подрядной организации ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Все они отметили, что развязка поможет существенно разгрузить железнодорожный переезд, который затрудняет движение транспорта. Проект стоимостью в 1,5 млрд рублей будет реализован к 2022 году.

– Хочется отметить, что цель оправдывает средства. Безусловно, процесс строительства будет сопряжен с некоторыми неудобствами, – проинформировал Юрий Запалатский. – Но мы попытаемся вдвое сократить сроки строительства. Мы уже строили областную транспортную развязку «Зуево – Новая Ладога», из-за которой возникли временные проблемы с заторами. Стоить отметить, что тогда население с пониманием отнеслось к неудобствам.

– Сегодня благодаря губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко огромное внимание уделяется дорожно-транспортной системе Всеволожского района, – отметил Андрей Низовский. – Новая развязка разгрузит действующий железнодорожный переезд, на котором водители ежедневно тратят время в ожидании проезда электричек.

– Всеволожский виадук классифицируется как магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением, – рассказывает руководитель управления строительными проектами ЗАО «АБЗ-Дорстрой» Константин Подгайский. – По проекту путепровод будет состоять из трех пролетов, которые позволят водителям выехать на развязку и выбрать, в каком направлении двигаться дальше: в сторону Дороги жизни или Мурманского шоссе. Для того чтобы избежать неудобств, сейчас прорабатываются варианты обеспечения максимально комфортных условий для автолюбителей. По окончании стройки железнодорожный переезд будет закрыт и открыто движение по путепроводу.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА