Новая победа Екатерины Юрловой-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт принесла новую победу российской сборной в последний день чемпионата мира, который проходил с 7 по 17 марта в шведском городе Эстерсунде.

В воскресенье, 17 марта, чемпионат мира завершился масс-стартом среди женщин. На него было отобрано 30 лучших биатлонисток мира по результатам предыдущих соревнований.

Погода в этот день была не самая лучшая: дул ветер и даже была легкая метель. Однако Екатерина Юрлова-Перхт вышла на второе место, уступив только итальянке Доротее Вирер. И серебряная медаль Екатерины Викторовны стала третьей медалью для нашей сборной.

На своей странице в «Инстаграме» она написала после окончания чемпионата мира в Эстерсунде:

– Спасибо, Эстерсунд! Спасибо, команда! Спасибо самым близким! И вам, дорогие друзья!

Напомним, Екатерина Юрлова-Перхт родилась и сформировалась как спортсмен в поселке Токсово Всеволожского района. Сейчас она является заслуженным мастером спорта.