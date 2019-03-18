Дорожники Ленинградской области готовятся к половодью

За минувшие выходные было очищено две тысячи километров региональных трасс. В районах, на участке в 221 км, где не было мокрого снега, проведен ремонт деформации асфальтового полотна.

– Плюсовая погода привела к ожидаемому обильному таянию льда и снега, – отметил глава дорожного комитета Юрий Запалатский. – Районным дорожно-транспортным службам дано указание сбросить снежные валы и завершить прочистку дренажных труб. Это, в свою очередь, поможет снизить подъем уровня талых вод. Кроме того, проводимый регулярный промер глубин около мостов подготовит к весеннему половодью.

Водители могут сообщить о качестве содержания региональных магистралей по телефону диспетчерской службы «Ленавтодора» – 8 (812) 251-42-84.