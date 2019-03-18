В деревню Кошкино слетелась молодежь

Слет молодежных советов и сельской молодежи прошел с 14 по 16 марта в деревне Кошкино. Сюда, в центр «Молодежный», съехались юноши и девушки из разных уголков Ленинградской области. В эти три дня их ждала насыщенная программа, благодаря которой участники слета узнали много нового и полезного. Побывали здесь и активисты из Всеволожского района.

Обучающие лекции начались в первый же день. Упор был сделан на изучение основ социального проектирования и освоение главных принципов эффективного мышления. Председатель ленинградского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Михаил Коновалов выступил с презентацией, рассказывающей о деятельности этой организации.

Главный специалист комитета по молодежной политике Ленинградской области Прасковья Васильева рассказала об основных направлениях и тенденциях в сфере молодежной политики. Также участники слета прослушали тренинг «Привычки и образ жизни настоящего лидера», который провел председатель областного Молодежного совета Никита Чалбаш. Он рассказал о том, что именно помогает человеку стать лидером.

Главным событием слета стало пленарное заседание на тему «Реальные возможности сельских территорий», участие в котором приняли первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколов, заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Анастасия Толмачева и другие специалисты.

Екатерина КОРОЛЕВА