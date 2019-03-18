Всеволожские спортсмены привезли две серебряные медали из Отрадного

В Отрадном Ленинградской области 17 марта состоялось ежегодное Открытое первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа по киокушинкай ИКО Мацушима среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин по кумитэ.

В турнире принимали участие более 200 спортсменов. Всеволожский район представляли воспитанники МОО «Федерация каратэ киокусинкай» под руководством наставника Семена Акимова.

По итогам турнира всеволожские спортсмены Дарья Степанова и Ангелина Булгарева завоевали два вторых места среди юниорок. Отметим, что Ангелина Булгарева отобралась в сборную команду Ленинградской области на Первенство России по версии ИКО Мацушима, которое состоится 13 апреля 2019 года в городе Иваново.

Фото МОО «Федерация каратэ киокусинкай»