Строительство полицейских участков в Мурино и Кудрово профинансируют застройщики

Два новых полицейских участка появятся в пригородных новостройках Всеволожского района. Их строительство профинансируют компании-застройщики.

Уже летом нынешнего года начнется строительство полицейского отделения в Мурино, а в следующем году – в Кудрово. Об этом шла речь на встрече губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко с начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романом Плугиным.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, проект строительства полицейского участка в Мурино на территории в 2,5 тыс. кв. м разработан и находится на экспертизе в соответствующих профильных ведомствах. Закон и порядок обеспечат 75 сотрудников. Завершить строительство объекта планируется в следующем году.

Что касается Кудрово, то достигнута устная договоренность с компанией ИКЕА о выделении участка недалеко от «Мега Дыбенко». После передачи земельного надела начнётся проектировка объекта.

Заказчиком двух проектов строительства выступает Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН