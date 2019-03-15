«Мы стараемся внимать жалобам жителей»

В этом году День работников ЖКХ отмечают 17 марта. Накануне праздника корреспондент газеты «Всеволожские вести» Ирэн Овсепян встретилась с заместителем главы администрации Всеволожского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексеем Кондрашиным.

Алексей Кондрашин относится к той редкой категории людей, которых проблемы не пугают, а наоборот, закаляют силу воли и характер. Сам он человек не пугливый и, как хороший менеджер, старается найти выход из самого сложного тупика. Как говорит Алексей Витальевич, находясь на острие атаки, важно сохранить хладнокровие. Только так можно спокойно решить любой самый сложный вопрос. Куда только судьба не забрасывала нашего собеседника! Окончив Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова и Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ, наш собеседник, коренной петербуржец, уехал в Североморск. Вернувшись домой, Алексей Витальевич возглавлял разные структурные подразделения Сбербанка. Проработал директором муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» Всеволожского района. Вот уже восемь месяцев Кондрашин трудится в районной администрации. Здесь он курирует строительство, ЖКХ и сферу благоустройства. За это время объездил весь район вдоль и поперек и знает о нем даже больше, чем некоторые коренные жители.

Ритм изменений

Сегодня в кабинете Алексея Витальевича красуется большая белая доска, на которой красным и черным маркерами расписан, как шутя говорит он, «план захвата вселенной». В этом списке по пунктам расписаны все важнейшие проекты, которые будут реализованы в текущем году. Такой подход, по словам чиновника нового типа, помогает чувствовать ритм изменений и прилагать усилия в правильном направлении.

– Население часто критикует сотрудников ЖКХ. Почему так получается, плохо справляются?

– Нет. Так уж сложилось, что ЖКХ вспоминают только тогда, когда что-то не работает. Когда дома светло и тепло, люди воспринимают это как должное, не задумываясь о том, кто и как обеспечивает их комфорт. На самом деле ведется огромная работа. Достаточно отметить, что сегодня в системе ЖКХ Всеволожского района трудятся более трех с половиной тысяч сотрудников. Все, что связано с отраслью, находится под пристальным вниманием районной администрации. Безусловно, за последние десятилетия в структуре накопилось очень много противоречий. Порой кажется, что решить их сразу не получится. Но никогда нельзя опускать руки – нужно планомерно, шаг за шагом, двигаться к поставленным целям. Это только на первый взгляд кажется, что клубок проблем не распутать десятилетиями. На самом деле положительная динамика есть. Ведется планомерная работа по сокращению числа аварий, решаются вопросы модернизации инженерных систем.

В суете сует порой недосуг обращать внимание на сотрудников огромной сферы ЖКХ. А ведь они трудятся в сложных условиях. Оборудование в системе сильно изношено. Необходимо постоянно обновлять коммунальную инфраструктуру с привлечением средств как из районного, так и областного бюджета. Только в прошлом году во Всеволожском районе произведены работы на более чем 65 миллионов рублей.

– Надо больше?

– Естественно. К примеру, для того чтобы привести очистные сооружения Ленинградской области в порядок, необходимо порядка 80 миллиардов (!) рублей. Это вам для справки. Для привлечения средств администрация Всеволожского района активно принимает участие в различных областных программах.

– А не похожа ли ситуация в ЖКХ на тришкин кафтан? Хотим отремонтировать систему водоснабжения – на модернизацию отопления денег не хватает, нашли средства на ТЭС – на освещение урезали. Как правильно раскроить средства?

– По поводу тришкина кафтана позвольте с вами не согласиться. Да, денег недостаточно, но система ЖКХ модернизируется поэтапно: мы не «латаем дыры», а занимаемся развитием и модернизацией. Для этого необходимо трезво оценить ситуацию и четко, по полочкам разложить все приоритеты. Тогда и проблемы будут решаться, и нареканий будет меньше.

Хочу сказать, что в текущем году запланированы мероприятия по актуализации существующих схем водоснабжения и водоотведения, что позволит к концу года утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Средства на ее разработку уже заложены в бюджете на текущий год. Адресными программами в 2019 году предусмотрено финансирование работ на сетях и сооружениях коммунальной инфраструктуры города Всеволожска на сумму в 42 млн руб. Кроме того, районной администрацией направлены заявки в профильные комитеты на получение субсидий из областного бюджета на сумму 137 млн рублей. Стараемся выявить и поставить на учет бесхозные сети.

Движение вверх

– Сегодня некоторые управляющие компании в сфере ЖКХ работают как пожарная команда. К примеру, возникла одна проблема – бросаются ее решать. Потом все силы направляются на следующую.

– Безусловно, нельзя впопыхах решать вопросы обеспечения жителей необходимыми комфортными условиями. Трудностей хоть отбавляй. Поэтому необходимо постоянно держать руку на пульсе и стараться быстро реагировать на вызовы для того, чтобы обеспечить население теплом, светом, водой. Стараемся постоянно двигаться вверх.

– Честно говоря, похвалить тех, кто для нас старается, мы не спешим, а вот отругать – на это мы скоры. Часто выслушиваете нарекания жителей?

– Некоторую излишнюю прямоту не надо воспринимать в штыки. Конструктивная критика нужна. Нарекания жителей помогают обратить внимание на упущения и устранить недостатки. Нельзя оставлять без внимания факты, задевающие интересы потребителей. Каждый имеет право на свою точку зрения. И на критику тоже. Просто надо реагировать на сигналы населения оперативно. Нынешняя зима стала настоящим экзаменом на проверку. И я готов похвалить свою команду, которая хорошо потрудилась.

Мы работаем не ради галочки, а стараемся внимать жалобам жителей. Приведу простой пример. Согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу в 2015 году, планировался ремонт дороги на улице Дорожной во Всеволожске. Встретившись с жителями и изучив тщательно ситуацию, мы выяснили, что в проекте не были предусмотрены работы по отводу ливневых стоков с проектируемой дороги и земельных участков ИЖС. После публичных слушаний мы приняли решение о внесении изменений в проект. Вот так мы приходим к консенсусу.

– Вы проводите мониторинг? Расскажите, пожалуйста, о последних претензиях жителей.

– Прежде всего, жалобы связаны с уборкой снега во дворах, что относится к работе управляющих компаний. Некоторые исправно чистили дворы, но были и такие, что не справлялись. Для оповещения жильцов мы опубликовали информацию в газете, в которой четко расписано – какие структуры отвечают за расчистку улиц и дворов. Надо понять, что дворовые территории находятся в компетенции управляющих компаний, которые выбирали сами жильцы, и повлиять на них мы не в силах.

– Тем не менее камни летят в ваш огород…

– Мы выписываем предписания и следим за их исполнением, но наказать управленцев не можем.

– Но ведь так быть не должно?

– Верно. У нас много вопросов к управляющим компаниям. Знаете, сегодня, к примеру, непростая ситуация сложилась и с долгами перед ресурсоснабжающими организациями. По данному поводу мы проводим совещания, приглашаем представителей управляющих компаний, но, к сожалению, с некоторыми компаниями работа идет со скрипом. Конечно, есть такие, которые трудятся на отлично.

Работая на перспективу

– Теперь несколько слов о болевых точках в ЖКХ. Например, о ветхом жилом фонде.

– Ведется активная работа по обследованию этого сегмента жилого фонда, в котором есть муниципальные квартиры. В прошлом году три многоквартирных дома были признаны аварийными и подлежащими сносу – по ул. Пермской, Баркановской и Надеждинской. Сведения направлены в профильные областные комитеты.

– В последнее время в коммунальном хозяйстве Ленинградской области внедряются энергосберегающие технологии. Как у нас?

– Сейчас прорабатывается вопрос реализации мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и сооружений наружного уличного освещения во Всеволожске. В ее рамках на второй квартал нынешнего года запланирована реализация пилотных проектов на трех улицах города, что позволит привлечь новые технологии.

– На кого вы опираетесь в вашей работе?

– На свою команду. У нас трудятся настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в работу.

– Как будете создавать комфортную среду для жителей района?

– В этом году во Всеволожске запланировано строительство велодорожки вдоль Дороги жизни. Стоимость этого проекта – 97 млн рублей. График работ растянулся из-за двух жалоб, которые поступили в ФАС. После устранения всех нареканий планируется объявить конкурс, по итогам которого определится победитель и будет заключен контракт на строительство. Продолжительность работ – полгода. Надеемся, что к первому сентября состоится торжественное открытие. Кроме того, в наших планах открытие пяти молодежных центров: в Сертолово, Кудрово, Мурино, Щеглово и Кузьмолово.

– Какие еще спортивные объекты появятся во Всеволожском районе?

– В перспективе строительство ФОК с бассейном на 4-й Линии в Бернгардовке. Также в планах проектирование ледовой арены на Румболовской горе. Для того чтобы строительство соответствовало необходимым стандартам, мы привлекаем профессиональных спортсменов и тренеров. В разработке технического задания на проектирование принимал участие старший тренер хоккейной команды «Красная звезда», который поделился своими рекомендациями. По предварительным данным, ледовая арена диаметром 30 на 60 м рассчитана на 250 мест. Сейчас проект находится на этапе формирования техзадания, после которого согласно ФЗ-44 будет определен победитель. Проектирование займет семь месяцев, с обязательным прохождением госэкспертизы. Планируется привлечь софинансирование областного правительства.

Помимо этого, современные стадионы будут построены в поселке имени Морозова и в Буграх. Здесь, как и в Токсово, появится полноценное футбольное поле, универсальная спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол, полоса ГТО, беговые дорожки, модульные здания с помещениями для раздевалок и душевых, зона воркаута. Кроме того, нам удалось вернуть 12 млн 600 тыс. рублей в бюджет района по объектам 2015 года, на которые одна из подрядных организаций обязана была спроектировать четыре садика и школу, но обещания своего так и не выполнила. Теперь за дело возьмется районная администрация, которая вдохнет вторую жизнь в эти объекты.

– А что с дорогами?

– Быстро ремонтировать дороги мешало отсутствие техники. Для того чтобы осуществить даже незначительный ремонт, необходимо было провести аукцион. Безусловно, это сильно сказывалось на сроках реализации ремонта, затягивая процесс. Поэтому была закуплена дорожная техника во Всеволожскую муниципальную управляющую компанию. Сейчас мы сразу можем бросить на участок все силы. Кроме того, в этом году запланирован ремонт дорог сумму 55 млн рублей.

На фото Антона КРУПНОВА – сотрудники котельной № 6 города Всеволожска:

начальник котельной Ю.Л. Жданов и начальник смены А.В. Колобердин