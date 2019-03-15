Всеволожцам расскажут, как улучшить свой город

В понедельник, 18 марта, в 19.00 в актовом зале администрации Всеволожского района состоится вторая лекция проекта «Решаем вместе!», подразумевающего участие жителей в распределении бюджета муниципального образования.

Перед членами бюджетной и резервной комиссии выступит социолог-урбанист, директор Центра прикладных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег Паченков, который расскажет о трендах в урбанистике, городских сообществах и их роли в изменении городской среды, а также о том, как горожане могут улучшить свой город, сделать его удобным и красивым для проживания.

Лекцию могут посетить все желающие. Адрес проведения: Колтушское шоссе, д. 138 (администрация МО «Всеволожский муниципальный район»). С собой необходимо взять паспорт.