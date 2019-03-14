Ярмарка вакансий поможет безработным трудоустроиться

Представители двух десятков компаний примут участие в межрайонной ярмарке вакансий, которая пройдет 21 марта с 11.00 до 13.00 в КДЦ «Южный». Цель таких мероприятий – помочь людям найти работу напрямую и без посредников.

Как отметили специалисты Всеволожской биржи труда, такие ярмарки проходят в районе дважды в год, кроме того, для молодежи проводят дни открытых дверей в разных профессиональных учебных заведениях района. Сегодня в нашем районе наиболее востребованы врачи, медсестры, швеи, представители рабочих профессий.

В последнее время наметилась следующая тенденция: безработные граждане активно встают на учет на бирже труда. Специалисты считают, что этому способствует увеличение пособий, которые выросли почти вдвое и составляют в среднем до 8 тысяч рублей в месяц.

По последним данным, на учете во Всеволожском районе числятся около 350 безработных. В базе данных центра занятости более 3600 вакансий. Этот показатель – один из самых низких в Ленинградской области. Что обусловлено маятниковой миграцией и близостью к Петербургу.

Напомним, 13 марта во Всеволожском агропромышленном техникуме прошел Единый день профориентации.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива