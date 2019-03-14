Руководители Всеволожского и Приозерского районов обсудили молодежную политику

Вчера, 13 марта, во всеволожском молодежном центре «Альфа» в гостях побывала делегация из Приозерского района во главе с руководителем администрации Александром Соклаковым.

В дискуссии на тему развития молодежных и коворкинг-центров в Ленинградской области также приняли участие первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленобласти Михаил Соколов, заместитель председателя областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Анастасия Толмачева и многие другие.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, принимавший гостей, подвел итоги встречи на своей странице «ВКонтакте»:

– Конечно, приятно, что наш опыт оказался полезен коллегам из соседнего района. Но останавливаться на достигнутом мы не намерены – скоро под эгидой «Альфы» мы откроем совершенно иную по идеологии новую площадку на ул. Александровской. Это будет пространство творчества: репетиции музыкантов, актеров, проведение ярких концертов и праздников.

Фото Антона КРУПНОВА