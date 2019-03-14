РТРС отметил литерой «А» аналоговые версии каналов «ТВ Центр» и «Россия Культура»  

РТРС и федеральные телеканалы продолжают маркировать аналоговый телесигнал литерой «А». Ранее литеру «А» можно было увидеть рядом с логотипами восьми аналоговых телеканалов – «Первого канала», «Россия 1», НТВ, «Пятого канала», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда». Теперь к списку добавлены «ТВ Центр» и «Россия Культура».

Литера «А» – значит «аналоговый». Если в углу экрана телевизора рядом с логотипом телеканала телезритель видит букву «А», это значит, что он смотрит телевизор, настроенный на прием аналогового эфирного телевидения, которое будет отключено 3 июня 2019 года. Такому телезрителю необходимо перейти на прием цифрового эфирного сигнала. В том случае, если возле логотипов вышеперечисленных каналов нет литеры «А», телезрителю не нужно беспокоиться об отключении аналогового эфирного вещания: это значит, что телезритель или уже смотрит цифровое эфирное телевидение, или является абонентом кабельного или спутникового оператора и никакого дополнительного оборудования ему приобретать не нужно.

Аналоговое вещание общероссийских обязательных общедоступных каналов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет прекращено 3 июня 2019 года. Однако тем телезрителям, которые видят возле логотипов центральных каналов литеру «А», необходимо перенастроить свое оборудование на прием цифрового телесигнала уже сейчас.

Для просмотра цифрового эфирного телевидения нужен телевизор стандарта DVB-T2 и антенна дециметрового диапазона. Проверить, поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2, можно как в инструкции к телевизору, так и на сайте смотрицифру.ру (в разделе «Все для приема» размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров, 8 104 из которых поддерживают необходимый цифровой стандарт). К «старому» телевизору – такому, который «не умеет» принимать цифровые телеканалы, – нужно будет приобрести внешнюю приставку стандарта DVB-T2. Список таких приставок также можно найти на сайте смотрицирфу.рф. И в первом, и во втором случае комплект для приема «цифры» должна дополнить дециметровая антенна.

Аналоговая трансляция федеральных телеканалов 11 февраля была прекращена в 7 регионах России. 15 апреля «аналог» отключат еще 20 регионов: Амурская область, Ивановская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Кемеровская область, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая области, Москва, Московская, Новгородская области, Калмыкия, Мордовия, Сахалин, Ставропольский край, Тюменская область, Удмуртия, Чувашия, Ямал. 3 июня аналоговое телевещание федеральных каналов отключат остальные 57 регионов, в числе которых Санкт-Петербург и Ленинградская область.