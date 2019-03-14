Новому Мурино – новую почту

Новое почтовое отделение открылось в Мурино по адресу: ул. Шоссе в Лаврики, д. 29Б. Отделение, находящееся в отдельном здании, будет обслуживать 20 000 проживающих поблизости граждан, которые смогут получать здесь различные услуги почтовой связи, пенсии и социальные пособия.

Индекс нового почтового отделения – 188678. Оно стало четвертым отделением на территории Муринского сельского поселения. В марте 2015 года первое обновленное отделение почты было открыто на ул. Оборонной, д. 49. Второе – 1 сентября 2017-го на Центральной, 46. Еще одно отделение работает на проспекте Авиаторов Балтики, д. 13.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Поляков, руководитель отдела по административным вопросам «Макрорегион Северо-Запад» Алексей Волков, начальник Всеволожского почтамта Вадим Эрет и заместитель главы администрации Муринского поселения Галина Левина.

Новое почтовое отделение в Мурино не только дает возможность воспользоваться его услугами жителям близлежащих домов, но и значительно сократит очереди в других отделениях.