Школьникам Всеволожского района рассказали о перспективах рабочих профессий

Сегодня во Всеволожском агропромышленном техникуме прошел Единый день профориентации.

В нем приняли участие более 100 старшеклассников из пяти школ Всеволожского района. Аналогичные мероприятия состоялись во всех районах Ленинградской области и объединили более трех тысяч школьников. Для ребят были организованы занимательные мастер-классы и квесты. В игровой форме учащиеся знакомились с эволюциями профессий и учились лидерским качествам. Ребята пытались починить схему, чтобы заработало радио, собирали машинки из пазлов и подбирали ключи к груде замков.

– Единый день профориентации проходит второй год, – информирует и. о. директора Всеволожской биржи труда Наталья Петрова. – В этом году главной площадкой стал Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. В рамках мероприятия состоялась панельная сессия «PROFориентируйся на успех!» На ней обсуждали социальный проект наставничества. Его цель – помочь в определении будущей профессиональной траектории школьников и студентов. Активное участие в данном вопросе принимают органы власти и директора системообразующих предприятий. Для того чтобы попасть в команду наставника, ребята пишут мотивационные эссе.

– После девятого класса приду учиться во Всеволожский агропромышленный техникум, – делится планами ученица Романовской школы Карина Сапрыкина. – О Едином дне профориентации узнала от наших социальных педагогов и, так как планировала поступить в это учебное заведение, решила воспользоваться случаем и приехать посмотреть. Собираюсь учиться на бухгалтера.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА