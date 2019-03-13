Токсовское шоссе планируют расширить до четырех полос

Варианты реконструкции дороги «Санкт-Петербург – Матокса» (Токсовское шоссе) рассмотрят в апреле. Об этом сегодня, 13 марта, заявил председатель областного комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский.

– Мы намерены рассмотреть предложение о расширении данной трассы до четырех полос движения, – подчеркнул чиновник. – Стоимость работ определят после того, как будет выбран приоритетный вариант строительства трассы и определена финансовая смета. Заказчиком работ выступит «Ленавтодор».

По словам Юрия Запалатского, предусмотрено расширение перекрестков шоссе с Вокзальной, Английской и Оборонной улицами. В планах создание так называемых полос накопления транспорта для совершения поворотов налево, что устранит помехи для потока машин, которые едут прямо и направо. В рамках дорожных работ предусмотрена установка новых светофоров. Благодаря техническому перевооружению удастся привести в порядок около двух километров Токсовского шоссе.

Отметим, что ежедневно по Токсовскому шоссе передвигается до 60 тысяч автомобилей.