Пешеходные зоны, сказочные скульптуры и спортивные объекты: всеволожцы решают вместе, как потратить 15 миллионов рублей

Вчера, 12 марта, во Всеволожском ЦКД в ходе жеребьевки определили 20 членов бюджетной комиссии, которые предложат проекты по благоустройству города.

Программа «Решаем вместе» реализуется в рамках внедрения принципов партиципаторного бюджетирования. Всего на реализацию идей всеволожцев будет выделено 15 миллионов рублей. Самые интересные проекты определит экспертная комиссия. Кроме того, в ходе жеребьевки были выбраны 20 «резервистов», которые в исключительных случаях смогут заменить постоянных членов комиссии, взявших самоотвод или не могущих принять участие в заседаниях.

– Жители не просто должны, а обязаны принять активное участие в распределении средств, – уверен глава администрации Андрей Низовский. – Реализация таких проектов имеет важное значение. Хочу отметить, что это только первый пробный шаг, который при успешной реализации может быть продолжен. Такие инициативы помогают правильно построить взаимоотношения с горожанами.

– Всего на конкурс было подано 146 заявок от 111 жителей, – проинформировал заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Алексей Кондрашин. – Мы их разбили по группам. В категории «Дороги, ЖКХ, транспорт, парковки и уличное освещение» поступило 62 заявки. Например, жители предложили обустроить территорию перед ДШИ имени Глинки, установить светофоры, построить пешеходные зоны, тротуары, улучшить инфраструктуру частного сектора. В категории «Скверы, парки, зоны отдыха» поступило 26 предложений. Среди них восстановление дома купца Хомякова, заливка катка, организация современных общественных пространств, строительство ФОКа с бассейном.

Очень интересная идея была озвучена по строительству интерактивной тропы сказок в парке рядом со Всеволожским ЦКД. Поступило предложение установить скульптуры Василисы Прекрасной, Кащея Бессмертного и других персонажей.

По словам Алексея Витальевича, 15 заявок поступило в категорию «Социальные проекты, образование и досуг». Горожане предлагают построить поликлинику, открыть дополнительные места в детских садах, построить детские спортивные площадки. В графу «Иное» предложили 10 проектов, среди которых открытие торгового центра и кафе.

– У меня амбициозный и социально значимый проект, он рассчитан на 15 миллионов рублей, – говорит член бюджетной комиссии, домохозяйка Арина Сухонос. – Он направлен на благоустройство Христиновского проспекта. Я предлагаю установить на этом участке дороги больше пешеходных переходов со световыми сигналами, построить пешеходную зону. Думаю, что шансов получить эти средства немного. Но, считаю, что безопасность населения должна быть первоочередной задачей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР