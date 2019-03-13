Журналисты побывали на экскурсии в Государственном архиве литературы и искусства

В минувший вторник, 12 марта, Центральный государственный архив литературы и искусства открыл свои двери для журналистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пресс-тур был приурочен к грядущему 50-летнему юбилею учреждения.

В святая святых архива – фондохранилище – собрано более трехсот тысяч уникальных документов, среди которых дневники жителей блокадного Ленинграда, ставшие исторической основой для произведений Даниила Гранина, рукописные наброски рассказов Михаила Зощенко, черновые тетради со стихами Анны Ахматовой и Николая Рубцова, жизнь и работа которого тесно связаны с нашим Всеволожским районом.

Директор Центрального государственного архива литературы и искусства Людмила Николаева, которая вместе с ответственными сотрудниками провела эту удивительную экскурсию, также рассказала об истории появления в хранилище письма Федора Достоевского, посланного им из Петропавловской крепости сразу после отмены смертной казни и датированного апрелем 1849 года, показала бережно хранимые машинописные листки с текстом выступления Дмитрия Шостаковича, где он рассказывает о своей работе над Седьмой симфонией, коллекцию автографов Даниила Хармса и многое другое.

Особая гордость Центрального государственного архива литературы и искусства – документальный фонд киностудии «Ленфильм», где оживает почти столетняя история российского кинематографа.

Светлана ЗАВАДСКАЯ