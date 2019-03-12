Команда из Всеволожского района прошла отбор в федеральный проект «Пространство развития»

Команда из Всеволожского района вошла в 100 лучших команд федерального проекта Российского союза молодежи «Пространство развития».

Ее участники выступили с инициативой реализации городского проекта «Органика – не мусор», который направлен на улучшение экологической ситуации во Всеволожске. Самая большая часть бытового мусора – это органические отходы, которые обычно смешиваются с другим мусором, что затрудняет их вторичную переработку или делает ее вовсе невозможной. Поэтому, как считают авторы проекта, необходимо отделять пищевые отходы от всех остальных – тогда тонны ранее вывозимой на полигоны органики можно будет переработать в тысячи литров плодородного слоя почвы.

В команду Всеволожского района вошли тренер по спортивной акробатике Арина Леденёва, менеджер по связям с общественностью Лиза Салихова, студент-землеустроитель Андрей Леденёв и индивидуальный предприниматель Игорь Нестеренко.

В будущем во Всеволожске молодые люди планируют создать городской центр некоммерческого огородничества, где будет использоваться ранее сданная и переработанная в биогумус органика. Это позволит выращивать зелень, овощи и цветы локально без внесения каких-либо удобрений.

31 марта любой житель Всеволожска может принести собранные пищевые отходы (как это делать правильно указано в группе https://vk.com/vsemvermi). Адреса и время проведения первого сбора: мкр Бернгардовка, ул. Магистральная, возле магазина «Семья» в 11.00; мкр Котово Поле, возле магазина «Мельница» в 12.00; мкр Южный, возле магазина «Спар» в 13.30; ст. Мельничный Ручей в 15.00.