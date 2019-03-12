В Рахье отметят весенний праздник народов Ленобласти

В поселке Рахья, в Доме культуры, 23 марта пройдет V областной весенний праздник народов Ленинградской области «Этновесна-2019». Его главная цель – продемонстрировать все богатство и разнообразие традиций и обычаев народов, проживающих на территории 47-го региона.

В рамках «Этновесны-2019» будут представлены весенние праздники разных народов и презентация коллекции весенней одежды «Этномода» национально-культурных объединений Ленинградской области.

Участников и гостей мероприятия ждут мастер-классы, выставки национальных костюмов, предметов декоративно-прикладного искусства и картин художников творческого объединения «Этновзгляд», дегустация блюд национальной кухни, выставка-продажа изделий народных промыслов и праздничный концерт. Под открытым небом на площадке возле Дворца культуры для детей и взрослых будут организованы подвижные игры, конкурсы, аттракционы.

В концертной программе примут участие солисты и профессиональные и самодеятельные творческие коллективы муниципальных районов и национально-культурных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

«Этновесна-2019» будет проводиться с 12.00 в Рахьинском доме культуры по адресу: Всеволожский район, пос. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2. Вход свободный. Приглашаются все желающие.