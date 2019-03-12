В Мультицентре рассказали о социальной интеграции людей с ОВЗ в обществе

Встреча руководителей Всеволожского района с представителями НКО состоялась сегодня, 12 марта, во всеволожском Мультицентре. Участники мероприятия обсудили роль общественных организации в системе социальной интеграции инвалидов в обществе.

– Символично, что одно из самых лучших учреждений по адаптации людей с ОВЗ находится во Всеволожске, – отметил на открытии глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Представители российского правительства, которые не раз посещали это уникальное место, были удивлены достижениями Мультицентра. За три года учреждение стало номером один в России, ведь аналогов ему нет. Сейчас опыт профессионалов уже внедряется и в других субъектах РФ. Создавалось учреждение на бюджетные средства при поддержке меценатов. Но главное – это человеческий ресурс, который здесь задействован.

– Сегодня в нашем центре обучаются не только ребята из Ленинградской области, но и представители из одиннадцати регионов России, – с гордостью говорит руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – Среди наших студентов – жители Бурятии, Башкортостана, Дальнего Востока. Мы стараемся, чтобы была отработана всероссийская модель образовательного учреждения по профессиональной подготовке работников из числа инвалидов. К сожалению, 70 процентов учащихся не умеют читать и писать, поэтому педагоги разрабатывают специальную программу по их обучению.

По словам Ирины Григорьевны, число инвалидов в обществе растет и здесь важно правильно адаптировать таких людей.

– По прогнозам специалистов, к 2024 году треть населения России будет иметь инвалидность или статус лица с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнула Ирина Дрозденко. – Необходимо думать на перспективу и разработать государственные механизмы, которые будут способствовать обеспечению людей с ОВЗ работой. Этому мы обучаем наших учеников, которые должны почувствовать себя равноправными гражданами, приносящими пользу обществу. Сегодня в Мультицентре обучаются люди разных возрастных категорий от 16 до 57 лет.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР