Сообщите, где торгуют наркотиками

С сегодняшнего дня на территории Всеволожского района начинается первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Жители города Всеволожска и Всеволожского района до 22 марта могут позвонить на телефоны доверия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области и сообщить об известных им фактах хранения, потребления и распространения наркотиков.

Мероприятия акции направлены на: привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; получение от населения информации о правонарушениях и преступлениях; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Сообщить об известных фактах нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах можно по специально выделенному на период проведения акции телефону горячей линии: 8 (812) 573-79-96. Дежурная часть УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области: 8 (813-70) 253-72.