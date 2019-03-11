Всеволожские каратисты приняли участие в турнире «Юные герои»

В минувшее воскресенье, 10 марта, в Санкт-Петербурге состоялся традиционный турнир по киокусинкай каратэ «Юные герои».

Ленинградскую область представляли спортсмены Международного союза профессионалов в сфере единоборств «Киокушин-Профи», воспитанники МОО «Федерация каратэ киокусинкай» (г. Всеволожск). Проводил соревнования спортивный клуб «Финист» (IFK).

Для большинства бойцов это были первые старты, первый опыт и первые бои на татами и больших соревнованиях. Несомненно, волнение присутствовало у всех. Долгое ожидание старта и непростые поединки повлияли на результаты ребят, но награды нашли своих героев.

Результаты турнира: Татьяна Корпусова – 3 место; Арина Петрунина – 3 место; Игорь Ксенофонтов – 2 место; Яна Шпаковская – 2 место; Вероника Назинцева – 2 место; Анастасия Позлевич – 2 место.

Фото МОО «Федерация каратэ киокусинкай»