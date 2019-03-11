Во Дворце творчества проводили зиму

На обновленной, благоустроенной территории на берегу Школьного озера возле Дворца детского творчества в Бернгардовке 10 марта более трехсот местных жителей от мала до велика собрались на масленичный разгуляй.

Озорная фольклорная музыка зазывала гостей. По всей площадке было организовано множество народных забав: перетягивание каната, бой на подушках, метание в цель, бег в мешках, ходьба на ходулях, эстафеты с блинными сковородами, бросание на дальность веников, кукольное представление и многое-многое другое.

Все, кто соревновался и трудился, получали заслуженную плату в «удодиках» – денежке праздничного дня номиналом в одну, три и пять единиц. Накопленные богатства можно было истратить на работающей здесь же ярмарке, где «продавалось» несметное количество сладостей. Гостей угощали горячими блинами с чаем.

А на сцене с расписным занавесом шло представление. Танцующие скоморохи обменивались веселыми кричалками. Юная Весна вышла к гостям нарядная, попросила матушку-Зиму не сердиться. И начались веселые песни, резвые игры, многочисленные хороводы.

Сказочное двухчасовое представление было придумано, поставлено и исполнено работниками Дворца детского творчества. В мероприятии участвовали воспитанники молодежного объединения «Всеволожская артель», учащиеся Театральной студии «Люди и куклы» и фольклорного ансамбля «С-Говор».

Татьяна СОКОЛОВА

Фото Антона КРУПНОВА