Блины и скоморохи: всеволожцы отметили Масленицу

Сотни гостей собрал масленичный разгуляй во Всеволожске.

Праздник удался на славу. На сцене выступали веселые скоморохи. Глядя на них, толпа подхватывала ритм зажигательных песен. Хороводы, мастер-классы и традиционное сжигание чучела сопровождались радостным смехом ребятни. Собравшихся угощали вкусными блинами, поили горячим чаем и приглашали сфотографироваться в деревенском домике с красивым самоваром.

– Сегодня мы решили предложить всеволожцам что-то новое, – рассказывает начальник отдела молодежной политики, туризма и межнациональных отношений администрации Всеволожского района Яна Сахацкая. – Создали особую фотозону, где можно сделать снимок на фоне русской избы. Самовар и расписные чашки ручной работы я принесла из дома. Это бабушкина посуда, которой больше 60 лет. Дети охотно надевают русские цветастые платки и фотографируются на фоне русской народной избы. Кроме этого, одетые в любимых персонажей ростовые куклы Маша и Медведь приветствуют собравшихся на площади.

– Дети активно принимают участие в мастер-классах и делают своими руками разные поделки, – присоединяется главный специалист отдела Виктория Айзенштадт. – В нынешнем году наш отдел представлен на празднике впервые. Надеемся, что после того, как чучело Масленицы сожгут, наконец наступит долгожданная весна.

– Самый вкусный блин – это тот, в котором много яиц, и в меру сахара и соли, – рассказывает повар Ольга Галанова. – Сегодня мы планируем накормить блинами более 500 гостей.

– На нашем мастер-классе мы знакомим всех желающих с народным творчеством, – отмечает ремесленница Марина Еремеева. – Вот, делаем куклу, которую на Руси называли «зайчик на пальчик». Обычно такую поделку мама делала своему малышу, когда уходила на работу, чтобы тот не скучал.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА