У науки женское лицо

Много ли вам известно женщин-ученых? Какие имена, кроме Марии Кюри и Софьи Ковалевской, сможет назвать просвещенный читатель? А между тем вклад женщин в современную науку весом и многогранен, да и само слово «наука» – женского рода.

В преддверии самого яркого весеннего праздника – Международного женского дня – мы побывали в Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН – старейшем научном учреждении, расположенном на территории Всеволожского района. В настоящее время институт является крупнейшим многопрофильным физиологическим учреждением страны, в научных подразделениях, лабораториях и группах которого работает около 460 человек, причем 308 из них – женщины. К слову, директор института Людмила Павловна Филаретова, профессор, член-корреспондент РАН, – первая женщина в истории этого научного учреждения, назначенная на столь высокий пост.

– Всего же женщин – научных сотрудников – у нас трудится 137, из них 67 кандидатов наук и 27 докторов наук, – об этом рассказала наша сегодняшняя собеседница, младший научный сотрудник, научный консультант музея академика И.П. Павлова в Колтушах Лариса Андреева.

Биолог по образованию, историк в душе и страстный краевед, Лариса Евгеньевна, будучи потомственной колтушанкой в пятом поколении, всегда с большим интересом изучала историю родного поселка, вся современная жизнь которого неразрывно связана с именем нобелевского лауреата, основателя Института физиологии, академика Ивана Петровича Павлова.

– Лариса, расскажите немного себе – где учились, где работали, что привело вас в стены этого прославленного научного учреждения?

– После окончания биологического факультета Педагогического университета им. Герцена я более 13 лет преподавала в школе, была завучем по научно-методической работе. Но, как вы правильно отметили, краеведение всегда было и остается моим страстным увлечением – еще в школьные годы писала заметки в нашу районную газету «Невская заря» об истории и природе здешних мест.

Во время учебы в университете я параллельно получила специальность искусствоведа на факультете общественных профессий, потом еще были курсы при Музее-памятнике «Петропавловская крепость» и в Институте культурных программ при мэрии Санкт-Петербурга. Водила экскурсии, постоянно занималась самообразованием, много читала, изучала исторические источники.

Осенью 2016 года я совершенно случайно узнала, что в институт физиологии требуется сотрудник для музейной работы. Пришла на собеседование к директору Людмиле Павловне Филаретовой – ну и все сложилось, все совпало – мое биологическое образование, опыт работы экскурсоводом и, думаю, главное – наше общее горячее желание сделать музей Ивана Петровича Павлова по-настоящему интересным местом, возможно, выставочным центром с сохраненной музейной экспозицией, деятельность которого направлена на популяризацию науки.

– Что ждет посетителей музея в недалеком будущем?

– Мы на пороге больших перемен. Музей был создан в 1949 году, к столетию академика Павлова. Все это время он просуществовал как академический музей для «академических» туристов, в числе которых были, главным образом, гости института и иногда учащиеся Колтушской школы. Музеем занимались очень достойные люди, но в силу возраста делать это им было тяжелее год от года.

«Пыль веков» – в прямом и переносном смысле – покрывала экспозицию, состоящую из немногочисленных личных вещей Ивана Петровича, нескольких художественных полотен и большого числа фотографий. Наибольший интерес представляла сохранившаяся с павловских времен «камера тишины» с фанерным макетом собаки для изучения нервной системы методом условных рефлексов.

Первое, что мы попытались сделать, – изменить отношение к музею внутри института – было очевидно, что в таком виде привлечь внимание широкой публики, быть общедоступным центром популяризации науки музей не может. Скажу больше – даже из местных жителей мало кто знал о существовании музея Ивана Петровича Павлова, а учитывая то, что Колтуши стремительно разрастаются, хотелось бы рассказать новым соседям об интереснейшей истории всемирно значимого места, где они теперь живут.

Поиски финансирования, необходимого для превращения скромной мемориальной квартиры в музейно-выставочный центр истории всей физиологической науки – да-да, у нас большие планы, – вывели нас на Фонд президентских грантов.

В настоящее время Грант Президента РФ на развитие гражданского общества уже получен. Средства направлены на реализацию потрясающего проекта творческого сотрудничества российских художников, работающих в области технологического искусства, саунд-арта, медиа-арта и фотографии с научными лабораториями и подразделениями Института физиологии имени И.П. Павлова РАН. Созданные произведения станут частью постоянной экспозиции нашего музея в Павловских Колтушах.

– Лариса, а можно чуть подробнее об этом проекте?

– Сайнс-арт – новое слово в современном искусстве, гибрид научного и художественного. Партнерский проект Института физиологии им. И.П. Павлова и Санкт-Петербургского ТЕХНО­АРТ­ЦЕНТРА получил название «Новая антропология».

Основные партнеры проекта – Общественный Фонд имени академика И.П. Павлова, ООО «Агентство 21», Университет ИТМО, Фестиваль актуального научного кино, новостные и телевизионные каналы.

Цель проекта – создание художественных работ, объясняющих средствами искусства интенсивно развивающуюся сферу физиологической науки и медицинских биотехнологий, а также влияние этой сферы на каждого отдельного человека и антропогенез в целом.

В работу уже включились практически все подразделения института, изучаются архивные документы, кинематографические ленты, фото­ и видеосюжеты. Действуя в творческом тандеме с учеными, художники продолжают работать над созданием экспонатов, представляющих собой современный высокотехнологичный сплав искусства и науки.

Тематический план выставки принят буквально на днях. Отмечены лучшие работы, а вот что они будут из себя представлять – памятник лабораторной крысе, 3D­модель собаки Павлова, голографическое воссоздание опыта – здесь пока сохраняется интрига.

Скажу лишь, что открытие новой экспозиции состоится 27 сентября 2019 года и будет приурочено к 170-­й годовщине со дня рождения И.П. Павлова. Программные мероприятия мы планируем сопровождать экскурсиями, лекциями, кинопоказами и мастер-классами, рассчитанными на широкую аудиторию.

– Кому может быть интересна эта выставка?

– Полагаю, всем любознательным и неравнодушным людям самых разных возрастов и профессий. Собственно, выставка планируется, условно говоря, трехслойной. Во-первых, она будет раскрывать исторические аспекты – историю создания Института и лабораторий, историю наиболее значимых исследований, ну и так далее.

Во-вторых, она будет интересна и полезна для школьников – в экспозицию планируется включить обучающие моменты, созвучные или перекликающиеся с учебной программой. Ну и третье – представление «науки для жизни», наглядная и убедительная демонстрация прикладной сферы фундаментальных исследований в области физиологии, которая является основой медицины. Тайны нашего тела, неожиданные факты и сведения об удивительных способностях человеческого организма.

Особо хочу подчеркнуть, что выставка будет представлять собой некие органичные дополнения и вкрапления в старую историческую часть музея, хранящую память об Иване Петровиче Павлове и дух того великого и сложного времени.

Собственно, политика института сейчас во многом нацелена именно на возрождение Павловских Колтушей как научного и культурного центра Ленинградской области.

– Мы с вами встречаемся в преддверии праздника. Что бы вам хотелось пожелать коллегам?

– Женщины в науке, мне кажется, люди совершенно особенные. Сохраняя свои основные функции, возложенные на них природой и обществом, – быть матерью, женой, хозяйкой и хранительницей домашнего очага, они умеют не только самореализоваться в профессии, но и разрабатывают серьезные научные темы. Мужчина смотрит вдаль, женщина видит детали – история знает немало таких тандемов, где ученые-партнеры, ученые-супруги совершили в науке настоящие прорывы.

Желаю всем сотрудницам Института физиологии им. И.П. Павлова РАН здоровья и благополучия, успехов на избранном поприще и, конечно, любви и семейного счастья.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

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