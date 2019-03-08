Есть особенные – не бывает чужих

Накануне Международного женского дня корреспондент «Всеволожских вестей» встретился с руководителем некоммерческой организации «Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья «Ольга» Светланой Всеволодовной Калининой, которая завоевала в 2019 году титул «Женщина года Всеволожского района».



– Ну, давайте знакомиться…

– Я коренной житель Всеволожского района: родилась в деревне Новосаратовке, где моя мама Нина Павловна Салеева работала в школе учителем французского языка. Потом она учительствовала в Янино, и, наконец, – во Всеволожске. Наш дом всегда был открыт для её учеников и соседских детей: шум, гам, смех и… ожидание чего-нибудь вкусненького с чаем. И потому у меня не было вопросов с выбором профессии – я поступила в Педагогический институт им. А.И. Герцена на специальность – педагог дошкольного образования и психологии, а после окончания этого вуза через несколько лет получила ещё и специальность – логопеда.

Начинала трудовую деятельность в Детском саду № 6 г. Всеволожска, некоторое время работала в Лицее № 1 учителем-логопедом, потом в детском саду № 5 и, когда появилось место, вернулась туда, где начинала, – в детский сад № 6, и по сей день работаю в нём педагогом-психологом.

– Что подвигло Вас к созданию благотворительного фонда?

– Начну с того, что в 2012 году я и такие же, как я, родители, имеющие необычных детей, встретились на улице Шишканя во Всеволожске в Реабилитационном центре, дожидаясь, пока у наших детей закончатся занятия… В процессе разговора и родилась идея создать некое объединение, чтобы иметь возможность оказывать детям максимально возможную помощь.

Мы решили, что неправильно собирать необычных детей в специализированных учебно-коррекционных учреждениях. Мы были сторонниками их социализации, чтобы в дальнейшем таким детям было проще адаптироваться в нашей непростой жизни.

Сначала мы организовали художественную студию… В этом нам на первых порах очень помогла талантливый педагог Людмила Яваева. Дети занимались отдельной группой, а потом как-то незаметно стали заниматься вместе с другими. И это были первые шаги привыкания… Размывалась грань отчуждения…

При этом мы – родители особенных детей – отдавали себе отчёт в том, что не можем изменить общество, но в наших силах подтолкнуть его к пониманию того, что необычные дети – тоже неотъемлемая часть этого общества.

А потом стали принимать участие в конкурсах, которые организовывало правительство Ленинградской области и губернатор. И к нам «потянулись» люди…

Сейчас у нас, кроме художественной, работает театральная студия, в стадии становления пребывает студия-«оркестр», есть группа оздоровительной гимнастики, а также студия аниматоров-мультипликаторов и своеобразный гольф-клуб… Таким образом мы даём возможность нашим детям проявить себя.

И это всё стало возможным потому, что два года назад мы благодаря администрации района получили собственное помещение во Всеволожске на улице Межевой, № 27. Так фонд «Ольга» обрёл свой дом. И всё это время мы чувствовали, что не одни. Очень помогли депутат ЗакСа Александр Матвеев, депутат городского совета Станислав Богдевич и многие-многие другие неравнодушные люди. Да и мы сами «засучили рукава», ибо понимали, что и для чего делаем. Также думаю, что всё это свершилось не без молитв Святой Равноапостольной княгини Ольги, чьё имя носит наш фонд.

– Кто занимается с вашими детьми?

– Мы, как правило, приглашаем специалистов для тех или иных мероприятий. Причём приглашаем людей, которые могут работать с необычными детьми. Психика таких детей хрупка и ранима. Тут главное – не навредить.

К примеру, у особенных детей, в отличие от нас, не так много мест, где их принимают как равных, и потому нам, взрослым, нужно дать таким детям возможность почувствовать себя, если угодно, – «своими». При этом ни в коем случае нельзя кому-то вменять в обязанность общаться с особенными детьми. Мы пошли по пути приглашения к себе в гости тех, кто способен работать с нашими детьми без чувства превосходства.

И вообще, наша общая задача – приучить ребёнка с детства заботиться о других, быть чутким. Сейчас проводят много тестов, направленных на выявление уровня социально-нравственного воспитания детей. Результаты этих тестов неутешительны – найдется немного родителей, которые могут рассчитывать на счастливую старость. И потому, приучая детей заботиться о других, мы, взрослые, заботимся о себе.

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО