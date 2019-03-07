Ленобласть готовится пересчитать жителей

В Ленинградской области стартовала подготовка к проведению Всероссийской переписи населения, которая намечена на 2020 год. Правительство региона выпустило соответствующее постановление.

Уже создана областная комиссия по подготовке к переписи. В течение марта отдельные комиссии также будут сформированы в районах. А до 1 июля комитет по архитектуре и градостроительству уточнит для службы статистики границы муниципальных образований и поселений.

К организации переписи будут привлекаться жители Ленобласти, состоящие на учете в службе занятости, а также молодые люди старше 18 лет.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.