Женщинам Всеволожского района подарили концерт Эдвина Мартона

Праздничное районное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню, состоялось сегодня, 7 марта, в Большом зале Санкт-Петербургской академической Филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Торжество открылось музыкальной прелюдией в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области.

По сложившейся традиции на этом мероприятии чествовали победителей и участников конкурсов «Женщина года Всеволожского муниципального района» и «Человек слова и дела» среди деловых мужчин Всеволожского муниципального района.

Перед церемонией награждения всех приглашённых на праздник женщин поздравили представители районной власти. Тёплые слова произнёс в честь прекрасной половины человечества глава администрации Андрей Низовский. Чудесные стихи адресовала женщинам глава района Ольга Ковальчук.

Торжественная часть мероприятия завершилась церемонией награждения конкурсантов.

Всем участникам отборочного тура вручили дипломы, цветы и подарки.

По решению оргкомитета победителями конкурсов стали:

Светлана Всеволодовна Калинина – педагог-психолог Детского сада комбинированного вида № 6 г. Всеволожска; Нина Николаевна Устичева – заместитель главного редактора газеты «Всеволожские вести»; Алексей Александрович Шипицын – хормейстер КДЦ «Южный» и Михаил Алексеевич Сеньков – глава фермерского хозяйства.

Церемонию провёл менеджер по культурно-массовому досугу КДЦ «Южный» Сергей Бражник.

Прекрасным подарком для гостей праздника стал концерт венгерского композитора, скрипача-виртуоза Эдвина Мартона, который в мае 2008 года вместе с Евгением Плющенко и Дмитрием Биланом завоевали победу в финале Евровидения. Концерт скрипичной музыки прозвучал в сопровождении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под руководством Михаила Голикова.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА