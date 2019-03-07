До жеребьевки проекта «Решаем вместе!» остались считаные дни

Во вторник, 12 марта, во Всеволожском центре культуры и досуга на Колтушском шоссе, 110 пройдет жеребьевка проекта «Решаем вместе!».

Среди заявителей случайным образом будут выбраны 40 человек, которые смогут продолжить участие в проекте.

Жеребьевка – очередной этап необычного проекта, в рамках которого каждый желающий может стать своего рода распорядителем бюджетных средств. В ходе жеребьевки определятся 20 членов бюджетной комиссии и 20 «запасных», которые смогут заменить участников, выбывших из проекта по тем или иным причинам.

В будущем бюджетная комиссия будет заниматься проработкой идей и выбирать инициативы, на реализацию которых будет выделено бюджетное финансирование.

Для участия в проекте «Решаем вместе» надо подать заявку. Это еще не поздно сделать – заявки принимаются до 23.59 10 марта по ссылке: https://goo.gl/u8sgwa