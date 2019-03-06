Сотрудники ГИБДД дарили автоледи цветы

В преддверии 8 Марта сотрудники ОГИБДД поздравили прекрасную половину водителей Всеволожского района.

На центральной площади Колтушского сельского поселения инспекторы останавливали машины, за рулем которых были женщины. А ребята в зеленых жилетах поздравляли автоледи с наступающим праздником и дарили им цветы и открытки с поздравлениями. Кроме того, сотрудники ДПС напоминали водителям о безопасности дорожного движения. В акции принимали участие ученики Разметелевской школы и педагоги Центра «Ладога».