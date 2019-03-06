Жители Всеволожска решают, на что потратить бюджет

Во Всеволожске продолжается реализация проекта «Решаем вместе», подразумевающего участие жителей в распределении бюджета муниципального образования – так называемого партиципаторного (народного) бюджетирования.

Во вторник, 5 марта, модераторы проекта – сотрудники Европейского Университета в Санкт-Петербурге – провели встречу с жителями города, на которой рассказали о сути, сроках и этапах проекта, его целях и правилах.

Так, на сегодняшний день всеволожцы подали 81 заявку с инициативами по улучшению городской среды. Почти половина всех предложений – 49,4 процента – собраны в условную папку с названием «Дороги, ЖКХ, транспорт, парковки, уличное освещение». На втором месте – 15,2 процента – папка с заявками под названием «Скверы, парки, зоны отдыха, малые архитектурные формы». На третьем месте – 10,1 процента – папка, названная «Социальные проекты, образование, досуг». Также есть предложения по теме «Спортивные и детские площадки», «Экология», «Животные» и «Иное».

Заявки принимаются до 10 марта, а 12 марта среди подавших идеи горожан состоится жеребьевка. Случайным образом будут выбраны 20 членов бюджетной комиссии, которые будут заниматься проработкой идей и на итоговом голосовании выберут победителей проекта, и 20 резервистов, которые смогут заменить членов бюджетной комиссии, по каким-то причинам выбывших из проекта.

Предварительные итоги бюджетные комиссии подведут 10 апреля, а на 25 апреля назначено итоговое голосование, на котором члены бюджетной комиссии выберут один или несколько проектов для реализации.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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