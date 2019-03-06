Женщин-ветеранов поздравили с наступающим весенним праздником

Во Всеволожском центре культуры и досуга состоялся праздник, организованный Советом ветеранов Всеволожского района.

В преддверии Международного женского дня активистам ветеранского движения были вручены именные поздравления от главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского и от председателя Совета ветеранов Анатолия Калашникова.

В своем выступлении перед ветеранами Андрей Низовский сказал:

– 8 марта – это особый праздник. Мы поздравляем наших удивительных, неповторимых и прекрасных женщин. Радуйте нас, улыбайтесь чаще. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, любви и тепла близких!

Для гостей был организован праздничный концерт с участием театра песни «Фавор».

Фото Антона ЛЯПИНА