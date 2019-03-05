Предприниматели Всеволожского района рассказали о своих проблемах

Проблемам бизнес-сообщества была посвящена встреча заместителя председателя областного правительства Дмитрия Ялова и главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского с предпринимателями.

Диалог власти и бизнеса состоялся сегодня, 5 марта, в КДЦ «Южный». Модератором выступил первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Антон Финогенов. На дискуссию были приглашены представители контролирующих инстанций и госструктур, отвечающих за подключение к коммуникациям.

– Такие форматы встреч имеют важное и продуктивное значение, – отметил Андрей Низовский. – Мы готовы выслушать нарекания и получить конструктивные предложения от бизнес-сообщества, чтобы обозначить вектор дальнейшей работы для развития малого и среднего бизнеса.

– Сегодня во Всеволожском районе Ленинградской области сосредоточено много предприятий, активно развивается малый и средний бизнес, – напомнил Дмитрий Ялов. – Не секрет, что 47-й регион занимает ведущие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. Этот важный шорт-лист формируется за счет опроса предпринимателей, а значит, правильно определяет температуру бизнес-климата. Однако, несмотря на успехи, хотелось бы услышать претензии и узнать, что мешает бизнес-сообществу развиваться как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Много нареканий в адрес контролирующих инстанций, особенно по части градостроительной документации.

По словам Дмитрия Ялова, в последнее время для развития предпринимательства в регионе бизнес поддерживают льготными займами по 6,5 процента годовых, выделяются субсидии.

Бизнесмены откровенно признавались, что часто «попадают под ножницы контролирующих инстанций и монополистов». По итогам встречи чиновники пообещали разобраться со спорными вопросами и провести еще одно совещание.

Ирэн ОВСЕПЯН

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