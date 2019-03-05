На борьбу со снежными валами направили 400 единиц спецтехники

Дорожники Ленинградской области расчистили 6 тысяч километров областных магистралей и сбросили 100 километров снежных валов за минувшие сутки. На борьбу с последствиями ночного снегопада привлекли 400 единиц спецтехники.

В ходе работ используются солевые растворы, которые предотвращают образование наледи на асфальте.

– На областных дорогах за минувшие сутки не было зарегистрировано никаких чрезвычайных происшествий, – отметил на видеоконференции с директорами дорожных служб глава профильного комитета Юрий Запалатский. – Ночной снегопад, из-за которого высота снежного покрова на некоторых трассах составила от пяти до десяти сантиметров, заставил дорожные службы перейти на усиленный режим работы.

Сейчас на областных дорогах продолжается патрульная снегоочистка с привлечением новых единиц спецтехники. Информация о ходе уборок ежечасно поступает в диспетчерскую службу «Ленавтодора».

Водители могут сообщить о качестве уборки региональных магистралей по телефону диспетчерской службы «Ленавтодора» – 8 (812) 251-42-84.